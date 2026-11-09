SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Calida-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Calida-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Calida-Aktie betrug an diesem Tag 35,20 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Calida-Aktie investierten, hätten nun 28,412 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 395,50 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 06.11.2026 auf 13,92 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,45 Prozent verringert.

Insgesamt war Calida zuletzt 99,58 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at