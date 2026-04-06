SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Calida-Aktien gewesen.

Das Calida-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Calida-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,115 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 12,94 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,13 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 20,87 Prozent.

Calida wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,33 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at