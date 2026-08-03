Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Calida-Anlage
|
03.08.2026 10:03:45
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Calida-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,22 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 292,264 Calida-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 477,48 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 31.07.2026 auf 15,32 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,23 Prozent.
Der Marktwert von Calida betrug jüngst 109,34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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