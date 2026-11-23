Anleger, die vor Jahren in Calida-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Calida-Papier an diesem Tag bei 27,01 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,702 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 48,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Calida belief sich zuletzt auf 94,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at