SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Calida-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Calida-Papiers betrug an diesem Tag 30,09 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 332,362 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 11,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 955,11 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,45 Prozent verringert.

Der Marktwert von Calida betrug jüngst 83,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at