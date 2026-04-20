Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Profitabler Calida-Einstieg?
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20.04.2026 10:03:41
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Calida-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Calida-Anteile bei 36,27 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 275,676 Calida-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.04.2026 auf 15,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 261,95 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 57,38 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 110,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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