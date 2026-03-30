SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Calida-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Calida-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 33,18 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Calida-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301,354 Calida-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 12,78 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 851,31 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 61,49 Prozent.

Calida erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at