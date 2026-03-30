Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Calida-Investment
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Calida-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 33,18 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Calida-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301,354 Calida-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 12,78 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 851,31 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 61,49 Prozent.
Calida erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calida AG
Analysen zu Calida AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Calida AG
|13,86
|3,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.