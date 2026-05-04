Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Calida-Investition
|
04.05.2026 10:03:41
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Calida-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Calida-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,96 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 62,657 Calida-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (15,70 CHF), wäre die Investition nun 983,71 CHF wert. Mit einer Performance von -1,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Calida wurde am Markt mit 112,23 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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