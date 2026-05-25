Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Lohnendes Calida-Investment?
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurden Calida-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Calida-Anteile bei 31,68 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 31,562 Calida-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 17,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 547,28 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 45,27 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Calida eine Börsenbewertung in Höhe von 123,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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