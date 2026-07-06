SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie Investoren gebracht.

Das Calida-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Calida-Anteile an diesem Tag bei 33,58 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,781 Calida-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (19,18 CHF), wäre die Investition nun 571,20 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,88 Prozent verringert.

Am Markt war Calida jüngst 136,87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at