Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Lukrative Carlo Gavazzi-Anlage?
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17.08.2026 10:04:12
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Carlo Gavazzi-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Carlo Gavazzi-Anteile 172,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,140 Carlo Gavazzi-Papiere. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Papiere wären am 14.08.2026 9 098,84 CHF wert, da der Schlussstand 156,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,01 Prozent verringert.
Carlo Gavazzi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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