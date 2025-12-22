SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Carlo Gavazzi-Aktie bei 179,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 55,866 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie auf 161,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 022,35 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,78 Prozent weniger wert.

Carlo Gavazzi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

