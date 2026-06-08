SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Carlo Gavazzi-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Carlo Gavazzi-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 234,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,274 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 150,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 641,03 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 35,90 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 106,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at