Carlo Gavazzi Aktie

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WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Carlo Gavazzi-Anlage im Blick 28.09.2026 10:03:45

SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 28.09.2021 wurde das Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 242,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,322 Carlo Gavazzi-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 168,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 962,81 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,37 Prozent.

Der Carlo Gavazzi-Wert an der Börse wurde auf 119,78 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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