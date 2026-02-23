SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carlo Gavazzi-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Carlo Gavazzi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 208,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,796 Carlo Gavazzi-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 731,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 152,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,86 Prozent verringert.

Der Carlo Gavazzi-Wert an der Börse wurde auf 108,38 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at