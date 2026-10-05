Carlo Gavazzi Aktie

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WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Carlo Gavazzi-Investition im Blick 05.10.2026 10:03:43

SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Carlo Gavazzi-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Carlo Gavazzi-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 238,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,420 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 165,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,33 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,67 Prozent verringert.

Alle Carlo Gavazzi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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