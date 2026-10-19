Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Profitable Carlo Gavazzi-Anlage?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Carlo Gavazzi-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Carlo Gavazzi-Aktie an diesem Tag bei 319,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, befänden sich nun 31,348 Carlo Gavazzi-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 078,37 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 16.10.2026 auf 162,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,22 Prozent verringert.
Am Markt war Carlo Gavazzi jüngst 114,90 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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