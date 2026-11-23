Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Performance im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Anteile betrug an diesem Tag 255,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, befänden sich nun 3,922 Carlo Gavazzi-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 170,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,67 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 33,33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 120,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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