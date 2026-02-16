SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Carlo Gavazzi-Papier statt. Diesen Tag beendete das Carlo Gavazzi-Papier bei 189,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,528 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 85,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 161,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,78 Prozent verringert.

Insgesamt war Carlo Gavazzi zuletzt 114,88 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at