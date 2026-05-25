SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Carlo Gavazzi-Aktie letztlich bei 210,00 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,619 Carlo Gavazzi-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 285,71 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 22.05.2026 auf 153,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,14 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 108,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at