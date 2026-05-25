Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Lohnendes Carlo Gavazzi-Investment?
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Carlo Gavazzi-Aktie letztlich bei 210,00 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,619 Carlo Gavazzi-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 285,71 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 22.05.2026 auf 153,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,14 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 108,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
|
10:03
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.05.26
|SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.05.26
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.05.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.04.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
24.04.26