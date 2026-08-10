SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet

Am 10.08.2016 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag bei 233,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,292 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 154,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 660,94 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33,91 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Carlo Gavazzi betrug jüngst 109,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at