SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie betrug an diesem Tag 372,00 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,688 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.06.2026 auf 141,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 380,38 CHF wert. Mit einer Performance von -61,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 100,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at