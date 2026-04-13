Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Lukratives Carlo Gavazzi-Investment? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Carlo Gavazzi-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Carlo Gavazzi-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Carlo Gavazzi-Papier bei 216,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 46,296 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 153,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 083,33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29,17 Prozent vermindert.

Der Carlo Gavazzi-Wert an der Börse wurde auf 108,69 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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