Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Frühe Investition 31.08.2026 10:03:47

SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Carlo Gavazzi-Aktien gewesen.

Das Carlo Gavazzi-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Carlo Gavazzi-Aktie an diesem Tag 256,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,906 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 160,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 625,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 37,50 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 113,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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