Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Frühe Investition
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 232,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,431 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 155,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,81 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33,19 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Carlo Gavazzi zuletzt 110,27 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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