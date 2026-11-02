Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Carlo Gavazzi-Anlage unter der Lupe
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02.11.2026 10:03:52
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 243,30 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,110 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 729,55 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 30.10.2026 auf 177,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 27,04 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 126,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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