Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Lukrative Carlo Gavazzi-Anlage?
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Carlo Gavazzi-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 330,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 30,303 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 4 545,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 54,55 Prozent.
Der Marktwert von Carlo Gavazzi betrug jüngst 106,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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