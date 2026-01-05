SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Carlo Gavazzi-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 183,50 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,545 Carlo Gavazzi-Aktien. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Aktien wären am 30.12.2025 88,28 CHF wert, da der Schlussstand 162,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,72 Prozent verringert.

Carlo Gavazzi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,22 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at