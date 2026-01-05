Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Carlo Gavazzi-Anlage im Blick
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Carlo Gavazzi-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 183,50 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,545 Carlo Gavazzi-Aktien. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Aktien wären am 30.12.2025 88,28 CHF wert, da der Schlussstand 162,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,72 Prozent verringert.
Carlo Gavazzi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,22 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Zürich in Grün: SPI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carlo Gavazzi Holding AG
|177,50
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.