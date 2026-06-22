Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Lohnender Carlo Gavazzi-Einstieg?
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 207,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,483 Carlo Gavazzi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,29 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 19.06.2026 auf 145,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29,71 Prozent vermindert.
Der Carlo Gavazzi-Wert an der Börse wurde auf 103,39 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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