SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 207,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,483 Carlo Gavazzi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,29 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 19.06.2026 auf 145,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29,71 Prozent vermindert.

Der Carlo Gavazzi-Wert an der Börse wurde auf 103,39 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at