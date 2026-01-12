Carlo Gavazzi Aktie
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers betrug an diesem Tag 300,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,333 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 161,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 538,33 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,17 Prozent abgenommen.
Carlo Gavazzi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
