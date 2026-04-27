SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 192,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 5,195 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 805,19 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 24.04.2026 auf 155,00 CHF belief. Mit einer Performance von -19,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 110,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at