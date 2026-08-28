Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Cembra Money Bank-Anlage 28.08.2026 10:03:39

SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cembra Money Bank-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 71,55 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,976 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 247,38 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 27.08.2026 auf 89,25 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 24,74 Prozent gleich.

Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,56 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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