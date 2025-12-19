SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien verdienen können.

Am 19.12.2015 wurden Cembra Money Bank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 162,338 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 193,18 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 18.12.2025 auf 99,75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,93 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 2,86 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cembra Money Bank-Papiere fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Die Cembra Money Bank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at