Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lohnendes Cembra Money Bank-Investment?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 63,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 157,480 Cembra Money Bank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Aktien wären am 15.10.2026 13 795,28 CHF wert, da der Schlussstand 87,60 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 37,95 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,54 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 wagte die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Cembra Money Bank-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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