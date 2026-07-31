SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cembra Money Bank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 69,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,437 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers auf 90,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,31 Prozent erhöht.

Cembra Money Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,64 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at