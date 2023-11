SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Cembra Money Bank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 114,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hat, hat nun 87,566 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers auf 62,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 499,12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,01 Prozent verringert.

Cembra Money Bank wurde am Markt mit 1,83 Mrd. CHF bewertet. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at