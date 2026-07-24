SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cembra Money Bank-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 95,30 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104,932 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 89,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 422,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,77 Prozent.

Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at