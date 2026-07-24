Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lohnender Cembra Money Bank-Einstieg?
|
24.07.2026 10:03:37
SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 95,30 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104,932 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 89,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 422,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,77 Prozent.
Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!