SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 100,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,930 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers auf 93,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 927,01 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 7,30 Prozent vermindert.

Cembra Money Bank wurde am Markt mit 2,73 Mrd. CHF bewertet. Am 30.10.2013 wurden Cembra Money Bank-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at