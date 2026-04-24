SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Zum Handelsende standen Cembra Money Bank-Anteile an diesem Tag bei 76,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Cembra Money Bank-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,089 Cembra Money Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 1 342,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 102,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,29 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at