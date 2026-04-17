Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Cembra Money Bank-Investment im Blick 17.04.2026 10:03:58

SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Cembra Money Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Cembra Money Bank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Anteile betrug an diesem Tag 100,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,998 Cembra Money Bank-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,69 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 16.04.2026 auf 102,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,69 Prozent vermehrt.

Cembra Money Bank war somit zuletzt am Markt 3,01 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Papiere an der Börse SWX war der 30.10.2013. Die Cembra Money Bank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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