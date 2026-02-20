Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

Langfristige Anlage 20.02.2026 10:04:15

SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Investoren gebracht.

Das Cembra Money Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 95,90 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,428 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 969,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 92,95 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 969,24 CHF entspricht einer negativen Performance von 3,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,91 Mrd. CHF. Cembra Money Bank-Anteile wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

