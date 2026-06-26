Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Profitabler Cembra Money Bank-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 106,40 CHF wert. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,398 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 94,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 889,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,04 Prozent verringert.

Alle Cembra Money Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,80 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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