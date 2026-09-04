Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Rentabler Cembra Money Bank-Einstieg?
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cembra Money Bank-Anteile an diesem Tag 91,80 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 108,932 Cembra Money Bank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 863,83 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 03.09.2026 auf 90,55 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,36 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Cembra Money Bank betrug jüngst 2,63 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Cembra Money Bank-Aktie bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cembra Money Bank AG
Analysen zu Cembra Money Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Cembra Money Bank AG
|96,15
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.