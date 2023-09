SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Cembra Money Bank-Investment eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 110,00 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,909 Cembra Money Bank-Aktien. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Papiere wären am 14.09.2023 58,09 CHF wert, da der Schlussstand 63,90 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,91 Prozent.

Cembra Money Bank wurde am Markt mit 1,85 Mrd. CHF bewertet. Am 30.10.2013 wurden Cembra Money Bank-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Anteils belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at