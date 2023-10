SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Cembra Money Bank eingebracht

Vor Jahren in Cembra Money Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Cembra Money Bank-Papier an diesem Tag 71,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,391 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,88 CHF wert. Damit wäre die Investition 14,12 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 1,81 Mrd. CHF. Cembra Money Bank-Papiere wurden am 30.10.2013 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at