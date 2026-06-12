SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 12.06.2025 wurde das Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Cembra Money Bank-Anteile an diesem Tag bei 98,25 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,781 Cembra Money Bank-Aktien. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Papiere wären am 11.06.2026 9 465,65 CHF wert, da der Schlussstand 93,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,34 Prozent abgenommen.

Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,79 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 wurden Cembra Money Bank-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Die Cembra Money Bank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at