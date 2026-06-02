Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage unter der Lupe
|
02.06.2026 10:04:20
SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 1,38 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 72,464 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 388,41 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 01.06.2026 auf 5,36 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 288,41 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) bezifferte sich zuletzt auf 432,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SPI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verliert mittags (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
29.05.26