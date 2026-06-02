SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 1,38 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 72,464 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 388,41 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 01.06.2026 auf 5,36 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 288,41 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) bezifferte sich zuletzt auf 432,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at