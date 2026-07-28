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Centiel Aktie

Centiel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Profitable Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition? 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 1,67 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5 988,024 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 6,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40 359,28 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 303,59 Prozent angewachsen.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 540,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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