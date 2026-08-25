SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.08.2025 wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, befänden sich nun 62,657 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,96 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 373,43 CHF wert. Damit wäre die Investition um 273,43 Prozent gestiegen.

Am Markt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 527,47 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at