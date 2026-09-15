Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investmentbeispiel
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 15.09.2016 wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 245,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,408 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2,30 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteils am 14.09.2026 auf 5,64 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 97,70 Prozent.
Insgesamt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zuletzt 475,31 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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